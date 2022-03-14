BİNGÖL'DE EĞİTİME 'KAR' ENGELİ - Haberler

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BİNGÖL'DE EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BİNGÖL'de, kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

BİNGÖL'de, kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliği, kentte devam eden kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle merkez ve ilçelerdeki tüm kurumlarda eğitime bugün için ara verildiğini duyurdu. Valilik, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı

BİNGÖL'DE EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

BİNGÖL'DE EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

BİNGÖL'DE EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bingöl Valiliği, kar, Güncel, Haberler

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