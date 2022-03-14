BİNGÖL'DE EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

BİNGÖL'de, kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliği, kentte devam eden kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle merkez ve ilçelerdeki tüm kurumlarda eğitime bugün için ara verildiğini duyurdu. Valilik, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı