Bingöl'de "Ebu Hanzala" destekçileri polise saldırdı, ortalık savaş alanına döndü - Haberler
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Bingöl'de "Ebu Hanzala" destekçileri polise saldırdı, ortalık savaş alanına döndü

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Bingöl'de polis, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un başyazarı olduğu Tevhid Dergisi'ne baskın düzenledi. Baskının ardından grupla güvenlik güçleri arasında gerginlik çıkarken polis, kalabalığın dağılması için havaya ateş açtı.

Bingöl Yeşilyurt Mahallesi'nde, DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un başyazarı olduğu Tevhid Dergisi'ne polis tarafından baskın düzenledi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Baskının ardından polisler ile grup arasında başlayan tartışma gerginliğe dönüştü. Grup, emniyet güçlerine karşılık verince ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken grubun dağılmaması üzerine polis havaya ateş açtı.

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Polisin dağılın uyarılarına karşı çıkan grup, tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine tekbir getirerek polis ekiplerine saldırdı. Havaya ateş açarak karşılık veren polis ekiplerinden 3 kişi çıkan saldırıda yaralandığı iddia edildi.

Bingöl'de Ebu Hanzala destekçileri polise saldırdı, ortalık savaş alanına döndü

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