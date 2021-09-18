Dünya Temizlik Günü'nde ormanlık ve mesire alanında temizlik yapıldı - Haberler
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Dünya Temizlik Günü'nde ormanlık ve mesire alanında temizlik yapıldı

AA / Aydın Arık - Haberler | Güncel

Bingöl'de bir grup çevre gönüllüsü ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bingöl'de bir grup çevre gönüllüsü ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bingöl merkez Yeni Mahalle çamlık alanında bir araya gelen çevre gönüllüleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kağıt, plastik, metal ve şişe gibi atıkları topladı.

Çevre gönüllüsü Fatma Kanat, son zamanlarda yaşanan yangın ve diğer afetlerden ülkenin olumsuz etkilendiğini söyledi.

Herkesin ormanlara karşı daha uyarlı olmasını istediklerini ifade eden Kanat, "Umarım tüm halkımız bu etkinliğimizle daha duyarlı ve bilinçli bir şekilde doğaya daha sevgiyle, şefkatle davranır. Umarım bunu başarabiliriz." dedi.

Çevre gönüllüsü Sena Beyoğlu ise, orman yangınlarının herkesi üzdüğünü, temizliğin sadece bugün değil, her gün olmasını istediklerini belirtti.

Çevre gönüllüleri, daha sonra Genç yolu üzerinde bulunan Şeyh Ahmet Türbesi ve mesire alanı çevresinde temizlik çalışması yaptı.

Dünya Temizlik Günü'nde ormanlık ve mesire alanında temizlik yapıldı

Dünya Temizlik Günü'nde ormanlık ve mesire alanında temizlik yapıldı

Dünya Temizlik Günü'nde ormanlık ve mesire alanında temizlik yapıldı

Dünya Temizlik Günü'nde ormanlık ve mesire alanında temizlik yapıldı

Dünya Temizlik Günü'nde ormanlık ve mesire alanında temizlik yapıldı

Dünya Temizlik Günü'nde ormanlık ve mesire alanında temizlik yapıldı

Dünya Temizlik Günü'nde ormanlık ve mesire alanında temizlik yapıldı

Dünya Temizlik Günü'nde ormanlık ve mesire alanında temizlik yapıldı

Dünya Temizlik Günü'nde ormanlık ve mesire alanında temizlik yapıldı
AA / Aydın Arık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Dünya Temizlik Günü'nde ormanlık ve mesire alanında temizlik yapıldı - Haberler
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