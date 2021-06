Bingöl'de DSİ'nin yaptığı gölet tarım ve hayvancılığı geliştirip köye dönüşü hızlandırdı

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Bingöl'ün Solhan ilçesinde kar, yağmur ve dere sularının toplanması için yaptırılan Şimşirpınar Göleti, civar köylerde tarım ve hayvancılığın gelişmesini sağladı.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğünce 2018'de Solhan ilçesi Şimşirpınar köyüne yapılan gölet bölgeye can suyu oldu.

Daha önce sadece dereden sağlanan kaynakla 150 dönüm arazinin sulanabildiği Şimşirpınar köyünde, göletin inşa edilmesiyle 3 yıl içerisinde 11 bin 940 dönümlük arazi tarıma kazandırıldı.

Tarımsal üretimin artmasıyla ticaretin de yapıldığı köye, yıllar önce göç etmiş vatandaşlar dönmeye başladı. Yeşil bir manzaraya bürünen bölgede göletin yanına yeni evler yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Bozkurt, AA muhabirine, bu yatırımla bölgenin değerli ve kıymetli hale geldiğini söyledi.

Sulama havzasında yonca, mısır, arpa, buğday ekimi yapıldığını dile getiren Bozkurt, bunun yanında domates, biber ve salatalık gibi sulu tarım ürünleri yetiştiriciliğinin de gerçekleştirildiğini belirtti.

"Bölgeye can suyu oldu diyebiliriz"

Bu yıl kuraklığa rağmen yörede tarlalarda üretim sıkıntı yaşanmadığını vurgulayan Bozkurt, "Bundan dolayı devletimize devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bozkurt şunları kaydetti:

"Daha önce 1 dönümden 500 kilogram yonca samanı alırken sulu tarımda 1 tona yakın saman alınabilmektedir. Kurak geçen yıllarda hiç ürün olmazken sulama göleti yapıldıktan sonra çiftçilerimiz bu mağduriyeti yaşamamaktadır. Bu gölet bölgeye can suyu oldu diyebiliriz. Göletin yapılmasıyla hem bitkisel üretim artışı hem de hayvan sayısında artış oldu. Gölet havzasında bulunan Şimşirpınar ile Dilektepe köylerinde daha önce yaklaşık 2 bin 500 olan hayvan sayısı şu an 5 bine yükseldi. Üreticilerin maliyeti de azaldı."

"Daha önce burası çöldü"

Şimşirpınar Köyü Muhtarı Nazım Ok da 20 yıldır muhtarlık görevini yürüttüğünü, daha önce kuraklıktan dolayı köylülerin sıkıntı yaşadığını, bu nedenle köyden göç ettiklerini anlattı.

Göletten yaklaşık 1500 vatandaşın faydalandığını aktaran Ok, "Şu an köye geri dönüşler başladı. Göletin kenarına ev yapanlar var. Herkes arazisine sahip çıkıyor artık. Daha önce burası çöldü, su geldi her yer yemyeşil oldu." dedi.

"Köyü terk edenler geri döndü"

Şimşirpınar Göleti Kooperatif Başkanı Ömer Tembel de bu yatırımla tarımsal üretimin çeşitlendiğini belirterek, "Bütün tarlalarımıza rahatlıkla su gidebiliyor. Yakında lavanta da üretiriz. Yıllar önce köyü terk edenler geri döndü. Kim sebep olmuşsa Allah razı olsun." diye konuştu.

Vatandaşlardan Gıyasettin Söylemez de gölet sayesinde yaklaşık 20 dönümlük tarım arazisinin tamamını sulayabildiğini anlatarak, "Allah'a çok şükür su geldi, şimdi buralar cennet." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş