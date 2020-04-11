Bingöl'de drone ile korona denetimi
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Koronavirüs, Bingöl, Yerel

Bingöl'de drone ile korona denetimi

Bingöl'de drone ile korona denetimi Bingöl'de koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici bir süreliğine kapatılan park ve mesire alanları drone ile denetlenerek kaçak girişler tespit edilip, uyarılar yapılıyor.

11.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:59
Bingöl'de drone ile korona denetimi

Bingöl'de drone ile korona denetimi

BİNGÖL - Bingöl'de koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici bir süreliğine kapatılan park ve mesire alanları drone ile denetlenerek kaçak girişler tespit edilip, uyarılar yapılıyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de koronavirüs mücadele kapsamında denetimler aralıksız bir şekilde devam ediyor.Koronavirüs sürecinde özellikle hafta sonları vatandaşların dinlenmek için gittiği park ve mesire alanları İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile sürekli denetleniyor. Bingöl polisi zaman zaman havadan drone ile park ve mesire alanlarını kontrol ederken, zabıta amirliği ekipleri de söz konusu alanları tek tek gezerek kaçak giriş yapan gençleri uyararak evlerine gönderiyor.

Belediyeden yapılan açıklamada," Korona virüs salgını nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandırılmıştı. Yine bu tedbirler kapsamında park ve mesire alanları da geçici bir süreliğine kapatıldı. Zabıta amirliğimiz ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle özellikle vatandaşların hafta sonları tercih ettiği park ve mesire alanları drone destekli denetlendi. Tedbirler kapsamında denetimler aralıksız bir şekilde devam edecek" denildi.

Bingöl'de drone ile korona denetimi

Kaynak: İHA

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