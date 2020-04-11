Bingöl'de drone ile korona denetimi Bingöl'de korona virüs tedbirleri kapsamında geçici bir süreliğine kapatılan park ve mesire alanları drone ile denetlenerek kaçak girişler tespit edilip, uyarılar yapılıyor.

Bingöl'de korona virüs tedbirleri kapsamında geçici bir süreliğine kapatılan park ve mesire alanları drone ile denetlenerek kaçak girişler tespit edilip, uyarılar yapılıyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de korona virüs mücadele kapsamında denetimler aralıksız bir şekilde devam ediyor. Korona virüs sürecinde özellikle hafta sonları vatandaşların dinlenmek için gittiği park ve mesire alanları İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile sürekli denetleniyor. Bingöl polisi zaman zaman havadan drone ile park ve mesire alanlarını kontrol ederken, zabıta amirliği ekipleri de söz konusu alanları tek tek gezerek kaçak giriş yapan gençleri uyararak evlerine gönderiyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Korona virüs salgını nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandırılmıştı. Yine bu tedbirler kapsamında park ve mesire alanları da geçici bir süreliğine kapatıldı. Zabıta amirliğimiz ve İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle özellikle vatandaşların hafta sonları tercih ettiği park ve mesire alanları drone destekli denetlendi. Tedbirler kapsamında denetimler aralıksız bir şekilde devam edecek" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA