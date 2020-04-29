Bingöl'de dövdükleri kişiyi zorla alıkoyan iki zanlı tutuklandı Bingöl'de, bir kişiyi darbeden ve elleri bağlı şekilde 7 gün alıkoyan iki zanlı tutuklandı.

Bingöl'de, bir kişiyi darbeden ve elleri bağlı şekilde 7 gün alıkoyan iki zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir otoparkta çalışan A.S'yi, henüz belirlenemeyen nedenle çeşitli yerlerinden demir levye ve tahta sopalarla darbederek, iş yerinde 7 gün alıkoyan İ.Y, Y.Y, M.Y. ve B.Y. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp-Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, şüphelilerin kullandıkları suç aletleri demir levye ve tahta sopa ile cep telefonlarında A.S'nin darbedildiği anlara ait görüntüler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y. ve M.Y tutuklandı. B.Y ve İ.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA