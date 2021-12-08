Bingöl'de donmak üzere olan köpek yavrularını jandarma kurtardı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de donmak üzere olan anne köpek ile 8 yavrusu, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kent merkezine bağlı Yukarı Çavuşlar köyünde bir köpeğin yeni doğum yaptığı ve 8 yavrusuyla bakıma ihtiyaçları olduğu ihbarını aldı.

Bölgeye giden ekipler, donmak üzere olan köpek ve 8 yavrusuna ilk müdahalede bulundu.

Ekipler, daha sonra anne köpek ve yavrularını kent merkezindeki hayvan barınağına teslim etti.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

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