Bingöl'de domuz sürüsü görüntülendi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Kiğı ilçesinde domuz sürüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçede yaşayan bir grup arkadaş, Kiğı Barajı iç yolunda ilerlediği sırada barajın kenarında su içen domuz sürüsü gördü.

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, daha sonra akşam saatlerinde yolda ilerlediği sırada domuz sürüsüyle yeniden karşılaştı.

Kalabalık olan ve yavru domuzların da yer aldığı sürü, bir süre aracın önünde koştuktan sonra yolun kenarına geçerek gözden kayboldu.