Bingöl'de dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi.

Karlıova'da bugün dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aşağı Yağmurlu köyünde öğle saatlerinde etkisini artıran dolu yağışı nedeniyle bölge beyaza bürünürken, ekili alanlarda zarara yol açtı. Dolu yağışı nedeniyle köydeki bağ ve bahçelerdeki ekili ürünlerin döküldüğünü belirten çiftçiler, emeklerinin dolu yağışıyla yok olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA