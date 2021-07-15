Bingöl'de doktor görevi başındayken darp edildi

Bingöl'de görev yapan Dr. Veysel Şengül, görevi başındayken darp edildi.

Bingöl'de görev yapan Dr. Veysel Şengül, görevi başındayken darp edildi. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü, kentte görevli Dr. Veysel Şengül'ün görevi başındayken darp edildiğini bildirerek, olayla ile ilgili adli sürecin başlatıldığını açıkladı. Bingöl İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde görev yapan Dr. Veysel Şengül, görevi başındayken bir hasta tarafından darp edilmiştir. Vatandaşlarımıza fedakarca hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık çalışanlarının bu gibi olaylara maruz kalması asla kabul edilemez. Görevi başındaki doktorumuza karşı gerçekleşen bu çirkin saldırı sonrasında adli süreç başlatılmıştır. Biz de bu adli sürecin takipçisi olacağız. Meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ederek, şifa dağıtan ellere vefa gösterilmesini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı