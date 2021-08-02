BİNGÖL'DE DOĞA İÇİN TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde 'Genç İçin Bir Saat' adı altında bir araya gelen gençler, ülkedeki orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla, 'Doğa Bizim Geleceğimiz' sloganıyla, çamlık bölgesinde geniş kapsamlı temizlik yaptı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde 'Genç İçin Bir Saat' adı altında bir araya gelen gençler, ülkedeki orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla, 'Doğa Bizim Geleceğimiz' sloganıyla, çamlık bölgesinde geniş kapsamlı temizlik yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek için piknik alanlarının temizliğini üstlenen gençler, Genç ilçesindeki çamlık bölgede temizlik seferberliği başlattı. Genç Belediyesi'nden alınan eldiven ve çöp torbalarıyla, temizlik yapan grup, toplanılan atık malzemeleri de geri dönüşüm fabrikasına gönderdi.

'DOĞAMIZA SAHİP ÇIKALIM'

Genç İçin Bir Saat Grubu Başkanı Anıl Korkut, Antalya ve eş zamanlı olarak diğer illerde meydana gelen yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Doğamıza sahip çıkalım diyen Korkut, 'Dönüşümü zor olan atıkların doğaya bırakılmaması gerekiyor. Daha yaşanabilir bir ortamın oluşturulması açışından 'Genç İçin Bir Saat Grubu' olarak geçtiğimiz yıllarda her hafta ilçemizde bir bölgemizi temizleyip uyarıcı tabelaları bırakmamıza rağmen, kendini bilmeyen, doğadaki hiçbir canlıya saygısı olmayan kişiler tarafından tabelalarımızın söküldüğünü, doğamızın tekrar kirletildiğini fark ettik. Şehrimizin içinde yaptığımız temizlik seferberliğini dağ taş demeden her alanda sürdürüyoruz. Bu sebeple ülkemizin son günlerde yaşadığı orman yangınlarından ders çıkarmamız gerektiğini belirtiyoruz. Bizler dernek üyelerimiz olarak bugün çamlık bölgemizde geniş kapsamlı temizlik seferberliği başlattık, topladığımız atıkları geri dönüşüm fabrikasına gönderdik. Geleceğe daha sağlıklı yürümek için çevremizi, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız. Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan yangınlarda doğadaki canlıların ölmesi, vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesi, hayvanların ölmesi, tüm ülkemizi olduğu gibi bizleri de derinden üzdü? diye konuştu.

Öte yandan hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle ilçe genelinde ormanlık alanlara girilmesinin, ateş yakılmasının yasaklanmasını isteyen grup, vatandaşlara da duyarlılık çağrısı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı