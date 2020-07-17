Bingöl'de direkten düşen işçi hayatını kaybetti
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde bir mezra da elektrik direğinde çalışma yapan işçi düşerek hayatını kaybetti.
17.07.2020 10:46 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:50
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde bir mezra da elektrik direğinde çalışma yapan işçi düşerek hayatını kaybetti.
Olay, İlçeye bağlı Elmalı Köyü Cevizli mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye görne, elektrik dağıtım şirketinde çalışan 24 yaşındaki Serkan Sözden, dengesini kaybederek aşağı düştü. Arkadaşları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Sözden'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Hastane morguna kaldırılan ve otopsi yapılan Sözden'in cenazesi köyünde toprağa verildi. - BİNGÖL
Kaynak: İHA