Bingöl'de Dilenci Operasyonu

Bingöl düzenlenen operasyonda kendilerini Suriyeli olarak tanıtan ancak çevre illerden geldiği tespit edilen 16 dilenci yakalandı.

Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce çarşı merkezinde düzenlenen operasyonla, Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten gelerek kendilerini Suriyeli olarak tanıtan 4'ü çocuk 16 dilenci yakalandı.

Operasyonda yakalanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulanarak, il dışına gönderildi.

Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler doğrultusunda dilencilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu şahıslar, insanlarımızın duygularını istismar ederek, özelikle çocukları kullanıyorlar. Çevre illerden geldikleri tespit edilen dilenciler, yapılan işlemlerin ardından il dışına gönderildi. Vatandaşlarımız, bu şahıslara karşı daha hassas davranmalı ve ihtiyacı olmadığı halde dilenenlere dikkat etmesi gerekiyor" denildi. - BİNGÖL