Devrilen otomobil yandı
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Devrilen otomobil yandı

Anadolu Ajansı / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devrilen otomobil yandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devrilen otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, Hamza Karasu yönetimindeki 25 SN 576 plakalı otomobil, dün gece Bingöl-Erzurum kara yolunun ilçe mezarlığı mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Karasu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sabah saatlerinde LPG'li araçtan yakıt sızması sonucu yangın çıktı. Yangın, Karlıova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Devrilen otomobil yandı
Devrilen otomobil yandı
Devrilen otomobil yandı
Devrilen otomobil yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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