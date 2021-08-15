Devrilen kamyonda sıkışan sürücü kurtarıldı
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Devrilen kamyonda sıkışan sürücü kurtarıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Genç ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 34 AHN 662 plakalı kamyon, Yayla köyü Ekinci mezrası mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ve araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı.

Ekiplerin yardımıyla sedyeyl

Devrilen kamyonda sıkışan sürücü kurtarıldı
Devrilen kamyonda sıkışan sürücü kurtarıldı
Devrilen kamyonda sıkışan sürücü kurtarıldı
Devrilen kamyonda sıkışan sürücü kurtarıldı
Devrilen kamyonda sıkışan sürücü kurtarıldı
Devrilen kamyonda sıkışan sürücü kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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