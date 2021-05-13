Dereye düşen çocuk boğuldu
Bingöl'de dereye düşen 11 yaşındaki otizmli çocuk hayatını kaybetti.
Bingöl'de dereye düşen 11 yaşındaki otizmli çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İçmeler TOKİ Mahallesi'nde yaşayan ailesi, oğulları Yunus Göker'in evin bahçesinde olmadığını fark etti.
Yakınları ile komşularının çevredeki aramaları sonucu Gayt Deresinde çocuğun hareketsiz bedeni bulundu.
Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi Bingöl Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş