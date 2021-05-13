Dereye düşen çocuk boğuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dereye düşen çocuk boğuldu

Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'de dereye düşen 11 yaşındaki otizmli çocuk hayatını kaybetti.

Bingöl'de dereye düşen 11 yaşındaki otizmli çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İçmeler TOKİ Mahallesi'nde yaşayan ailesi, oğulları Yunus Göker'in evin bahçesinde olmadığını fark etti.

Yakınları ile komşularının çevredeki aramaları sonucu Gayt Deresinde çocuğun hareketsiz bedeni bulundu.

Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi Bingöl Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dereye düşen çocuk boğuldu
Dereye düşen çocuk boğuldu
Dereye düşen çocuk boğuldu
Dereye düşen çocuk boğuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Aykut Erdoğdu Meral Akşener Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dereye düşen çocuk boğuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 19:19:08. #1.15#

title