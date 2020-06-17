Bingöl'de dere taştı, ev, araç ve araziler zarar gördü
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Bingöl'de dere taştı, ev, araç ve araziler zarar gördü

Bingöl'de dere taştı, ev, araç ve araziler zarar gördü Bingöl'de bir beldede yağış sonrası dere taştı, bazı ev, araç ve araziler zarar gördü.

17.06.2020 22:51 | Son Güncelleme: 17.06.2020 22:56

Bingöl'de dere taştı, ev, araç ve araziler zarar gördü

BİNGÖL - Bingöl'de bir beldede yağış sonrası dere taştı, bazı ev, araç ve araziler zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Solhan ilçesinde akşam saatlerinde yoğun sağanak yağış etkili oldu.İlçeye bağlı Arakonak beldesinde yağış sonrası dere taşarak Karşıyaka mahallesinde sele neden oldu.Sel sularının getirdiği çamur ve taşlar yolları kapattı. Selle birlikte bazı ev, araç ve ekili araziler zarar gördü.Ulaşıma kapanan yollar kepçe yardımıyla köylülerin yoğun çalışmaları sayesinde açıldı.

Bingöl'de dere taştı, ev, araç ve araziler zarar gördü

Kaynak: İHA

Manşet

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