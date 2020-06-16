Bingöl'de depremzedelere psikolojik destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bingöl'de depremzedelere psikolojik destek

Bingöl'de depremzedelere psikolojik destek Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, depremzedelere psikolojik destek verilmeye başlandı.

16.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:54

Bingöl'de depremzedelere psikolojik destek

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, depremzedelere psikolojik destek verilmeye başlandı.

Önceki gün saat 17: 24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 1 korucu şehit oldu, hastaneye 33 kişi başvurdu, 27'si taburcu oldu. Depremde en çok hasarı ise Yedisu ilçesine bağlı Elmalı Köyü aldı. Evleri hasar gören ve yıkılan vatandaşlar, AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalmaya başladı. 3'ü 4 üzeri olmak üzere 193 artçının yaşandığı bölgede, vatandaşların korkusu halen sürerken bölgeye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Psikososyal destek ekipleri gönderildi. Ekipler, depremzedelere psikososyal destek vermeye başladı. Vatandaşlarla tek tek iletişime geçen ekiplerini tüm depremzedelerde görüşme yapacağı kaydedildi.

Psikosoyal destek vermeye geldiklerini ve engelli ile yaşlıların bakımlarının karışlanması içinde çalışma yaptıklarını belirten ekipte görevli uzmanlardan Hasan Osmanoğlu, "Gerekli desteği sağlamak için buradayız. Piskososyal desteğe ihtiyacı olan travmatik ailelerle görüşme yapıyoruz. Dün 4 ekiple buradaydık. Temel ihtiyaçlar için tarama yapıldı. Gerekli destek yapıldı. Bugün de bir ekip burada. Yine tarama testi yapıyoruz. Ulaşamadığımız ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Gerekli desteği sağlamaya çalışıyoruz. Herhangi bir kimsesi olmayan kişilere gerekli desteği sağlıyoruz. Tespit edemediğimiz ve tarama sonrasında tespit ettiğimiz ailelere sosyal ekonomik destek sağlıyoruz. Bu gibi hizmetleri vermeye çalışıyoruz" dedi.

Gelenlerin kendisi ile ilgilendiğini dile getiren Hasan Alavir, "Allah yardımcıları olsun. Hükümetimize Allah zeval vermesin. Beni bakım merkezine götürmek istediler. Burada bahçemiz var. Bırakıp da gidemeyiz. Biz gitsek bahçe kurur ve perişan oluruz. Sebze ve meyve ektik. Bunun için de bir tarafa gidemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bingöl'de depremzedelere psikolojik destek

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Normalleşmeyi yanlış anlayan kentimizde ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Normalleşmeyi yanlış anlayan kentimizde ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı Haber
Motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Haber
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı Haber
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı
Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Muharrem İnce, tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor
Muharrem İnce, tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Türkiye'de kene vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti!
Türkiye'de kene vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti!
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ali Babacan Leyla Güven Halife Hafter Fahrettin Koca
Magazin Türkan Şoray Yasmin Erbil Serenay Sarıkaya Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Fatih Terim Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz
Daha Fazla Su Kadın Bingöl Twitter
Şu an buradasınız: Bingöl'de depremzedelere psikolojik destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 14:55:52. #1.14#
title