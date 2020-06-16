Bingöl'de depremzedelere psikolojik destek
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Bingöl'de depremzedelere psikolojik destek

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, depremzedelere psikolojik destek verilmeye başlandı.

Bingöl'de depremzedelere psikolojik destek
16.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:42

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, depremzedelere psikolojik destek verilmeye başlandı.

Önceki gün saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 1 korucu şehit oldu, hastaneye 33 kişi başvurdu, 27'si taburcu oldu. Depremde en çok hasarı ise Yedisu ilçesine bağlı Elmalı Köyü aldı. Evleri hasar gören ve yıkılan vatandaşlar, AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalmaya başladı. 3'ü 4 üzeri olmak üzere 193 artçının yaşandığı bölgede, vatandaşların korkusu halen sürerken bölgeye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekipleri gönderildi. Ekipler, depremzedelere psikososyal destek vermeye başladı. Vatandaşlarla tek tek iletişime geçen ekiplerini tüm depremzedelerde görüşme yapacağı kaydedildi.

Psikosoyal destek vermeye geldiklerini ve engelli ile yaşlıların bakımlarının karışlanması içinde çalışma yaptıklarını belirten ekipte görevli uzmanlardan Hasan Osmanoğlu, "Gerekli desteği sağlamak için buradayız. Piskososyal desteğe ihtiyacı olan travmatik ailelerle görüşme yapıyoruz. Dün 4 ekiple buradaydık. Temel ihtiyaçlar için tarama yapıldı. Gerekli destek yapıldı. Bugün de bir ekip burada. Yine tarama testi yapıyoruz. Ulaşamadığımız ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Gerekli desteği sağlamaya çalışıyoruz. Herhangi bir kimsesi olmayan kişilere gerekli desteği sağlıyoruz. Tespit edemediğimiz ve tarama sonrasında tespit ettiğimiz ailelere sosyal ekonomik destek sağlıyoruz. Bu gibi hizmetleri vermeye çalışıyoruz" dedi.

Gelenlerin kendisi ile ilgilendiğini dile getiren Hasan Alavir, "Allah yardımcıları olsun. Hükümetimize Allah zeval vermesin. Beni bakım merkezine götürmek istediler. Burada bahçemiz var. Bırakıp da gidemeyiz. Biz gitsek bahçe kurur ve perişan oluruz. Sebze ve meyve ektik. Bunun için de bir tarafa gidemiyoruz" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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