Bingöl'de depremzedeler yaktıkları ateşin başında zaman geçiriyor
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Bingöl'de depremzedeler yaktıkları ateşin başında zaman geçiriyor

Bingöl'de 5.7'lik depremin ardından hasar gören köylerde çadırlarda kalan depremzedeler, geceyi yaktıkları ateşin başında geçiriyor.

Bingöl'de depremzedeler yaktıkları ateşin başında zaman geçiriyor
16.06.2020 23:10 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:33

Bingöl'de 5.7'lik depremin ardından hasar gören köylerde çadırlarda kalan depremzedeler, geceyi yaktıkları ateşin başında geçiriyor. 235 artçı olduğu için çadıra bile girmek istemeyen vatandaşlar, üst üste yaşanan depremler nedeniyle korktuklarını dile getirdi.

Önceki gün saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 1 korucu şehit olurken, 35 kişi hastaneye başvurdu ve bunlardan 31'i taburcu edildi. Depremde en çok hasarı ise Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyü aldı. Köyde evleri hasar gören ve yıkılan vatandaşlar, AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalmaya başladı. Dün 5,6 ve bugün 4.3 şiddetinde olmak üzere 235 artçının yaşandığı bölgede vatandaşlar, geceleri çadırlarının önünde yaktıkları ateşin başında oturarak geçiriyor. Köyde görev yapan sağlık görevlileri ise köy meydanında ateş yakarak hem ısınıyor hem de ihtiyaç olması halinde depremzedelere yardım ediyor.

Dışarıda ateş yakıp etrafında oturduklarını belirten Mehmet Dallar, "Çadırlarımızda yatıyoruz, içeri giremiyoruz. Depremler üst üste oluyor. Onun için korkuyoruz. Havalar da soğuk. İçeri giremiyoruz. Ateşin başında çocuk ve kadınlarla oturuyoruz. Yemeğimizi dışarıda yiyoruz ve çayımızı dışarıda içiyoruz. Havalar biraz serin gidiyor. Allah razı olsun devlet bize çadır ve yemek veriyor. Bize hizmet veriyor ve tek bırakmıyorlar" dedi.

Kemal Adıbelli adlı depremzede ise, "Evler tehlikeli olduğu için içeri giremiyoruz. Akşamları çadırlarda kalıyoruz. Hep dışarıdayız. Her gün sallanıyor. Dün 5.6 ve bugün de 4.3 salladı. Sağlıkçı arkadaşlar da bizimle beraber ateşin başında oturmuşlar. Mecbur dışarıdayız ve akşam da çadırlarda yatıyoruz. Sağ olsun devlet tarafından çadırlar kuruldu" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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