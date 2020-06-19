Bingöl'de depremzede gençlerin LGS ve YKS endişesi BİNGÖL'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzede gençler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) barındıkları çadırlarda hazırlanıyor.

BİNGÖL'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzede gençler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) barındıkları çadırlarda hazırlanıyor. Öğrenciler, sürekli deprem olacak kaygısıyla ders çalışamadıklarını belirtti.

Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının kesiştiği noktada yer alan ve ismini geçmişte yaşanan depremler sonrası oluşan göllerden alan Bingöl, pazar günü saat 17.24'te 5.7, pazartesi ise 5.6 büyüklüklerindeki depremlerle sarsıldı. Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya, Muş, Şanlıurfa ve Tunceli'de de hissedilen depremde, en fazla Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar ile Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde hasar meydana geldi. Bingöl, Erzurum ve Erzincan'da, 5 bin 900 yapının hasar gördüğü ya da yıkıldığı depremin ardından bölgede yaşayanlar, çadırlarda barınıyor. Evleri yıkılan ya da hasar alan depremzede gençler, LGS ve YKS'ye konakladıkları çadırlarda hazırlanmaya çalışıyor. Her an deprem olacakmış kaygısıyla ders çalışamadıklarını belirten gençler, geçirdikleri travmadan dolayı diğer adaylarla eşit şekilde sınava hazırlanamadıklarını söyleyerek, çözüm bulunması istedi.

'GÜNDÜZ SICAK, GECE ÇOK SOĞUK'Depreme Yedisu ilçesine bağlı İbiş mezrasında ders çalışırken yakalanan ve evleri ağır hasar gören Berfin Aydıncı (20) ve Devrim Aydıncı (18) kardeşler, kitaplarını barındıkları AFAD çadırına taşıdı. Gündüz çok sıcak, gece ise çok soğuk olduğunu ve deprem korkusuyla yaşamaya başladıklarını belirten Berfin Aydıncı, "Deprem anında çok kötü etkilendik. Zaten çalışma koşullarımız çok zor. Bizimle beraber burada üniversite sınavına çalışan 10 arkadaşımız var. Deprem anında dışarıya çıkamadık. O korku ve paniği hala yaşıyoruz. Şu anda çadırda çalışıyoruz. Gündüz sıcak, gece çok soğuk. Koşullarımız çok zor. Sınava çok az kaldı. Bu kafayla hiçbir şey yapamayız. Yetkililer bize çare bulsun" dedi.'YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ'Devrim Aydıncı ise, "Yaşadığımız panikten dolayı büyük bir travma geçirdik. Dışarıya çıkmaya çalışırken koridorda yere düştüm. Ders bir yandan, deprem ve virüs korkusu bir yandan çadır içerisinde hiç çalışamıyoruz. 20 Haziran'da sınavımız var. Bu sınava nasıl hazırlanıp gireceğiz?" diye konuştu.'SÜRÜNEREK DIŞARI ÇIKTIM'Arkadaşlarıyla ders çalışırken deprem sırasında evleri yıkılan ve başından yaralanan Rohat Adıbelli (20) de sürünerek dışarı çıktığını kaydederek, şunları söyledi: "YKS'ye arkadaşlarımla birlikte hazırlanırken depreme yakalandık. Deprem anında odamda deneme çözüyorduk. Ablam da benim yanımda ders çalışıyordu. Gök gürlemesiyle birlikte deprem de olunca ablamla birlikte dışarı kaçmaya çalışınca başıma taş düştü. Yere yığıldım. O şekilde sürünerek dışarı çıktım. Bu yaşadıklarımdan sonra hiçbir şeye odaklanamam. Şu anda çadırda ders çalışıyoruz. Diğer adaylarla eşit şartlarda sınavlara hazırlanamıyoruz."KİTAPLARI AĞIR HASAR GÖREN EVLERİNDE KALDI

Elmalı köyüne bağlı Yukarı Salkımlar mezrasında oturan Mizgin Sağlık (18) da kitaplarının ağır hasar gören evlerinde kaldığını ve internetin arızalanması nedeniyle dersleri televizyonda da takip edemediğini söyledi. Sağlık, "Deprem anında bahçemizdeki küçük mutfaktaydık. YKS öğrencisiyim. İnternet üzerinden yapılan hiçbir sınava hazırlanamadım. Tüm kitaplarım evde kaldı. Evimiz ağır hasarlı. Bu nedenden içeri giremiyoruz. Sınava az bir zaman kaldı. Ne yapacağım, şaşırdım kaldım" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA