Bingöl'de depremin merkezindeki köyün sakinleri o anları anlattı
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Bingöl'de depremin merkezindeki köyün sakinleri o anları anlattı

Bingöl'de depremde bir korucunun şehit olduğu ve bazı evlerin hasar gördüğü depremin merkez üssü Kaynarpınar köyü sakinleri o anları anlattı.

Bingöl'de depremin merkezindeki köyün sakinleri o anları anlattı
14.06.2020 22:52 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:56

Bingöl'de depremde bir korucunun şehit olduğu ve bazı evlerin hasar gördüğü depremin merkez üssü Kaynarpınar köyü sakinleri o anları anlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Karlıova ve Yedisu ilçelerine bağlı köylerde bazı evlerde çöktü. Depremin merkez üssü olan Kaynar pınar köyünde ise güvenlik kulesi çöktü, bir korucu şehit oldu, toplamda ise 18 kişi yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Depremin merkez üssü Kaynarpınar köyündekiler ise o anları anlattı. Köy sakinlerinden Gıyasettin Başaran, "Evde yemek yiyorduk, baktım sallandı. Tepsi yere yıkıldı. Kendimizi dışarı attık daha da eve girmedik. Ne ev ne eşya kaldı. Bizde buraya Cuma günü geldik, İstanbul'da da oturuyorum yazın buraya geliyorum" dedi.

Torunlarıyla çay içerken depreme yakalanan Şükrü Arslan da "Baktım sallandı. Torunu aldım dışarı çıktım. Dışarı ana baba günü olmuş. Balkon yıkıldı. Evde hepsi dağıldı. Çatlaklarda var. Eve girmeye korkuyoruz. Çok sallanıyor" ifadelerini kullandı.

"HER YER ÖLÜMDÜ, EŞİM EVİN ALTINDA KALDI ZANNETTİM"

Depreme evde yakalanan Naciye Kahraman ise, "Dışarı fırlamak istedim. Ben ilk defa böyle bir depren gördüm. Böyle bir facia hiç görmedim. Kaç defadır oluyordu. Böyle şiddetli değildi. Bu depren ölüm depremiydi. Eve de hiç girmedim.Dışarıdayım . Gözümde aydınlık yoktu her yer ölümdü benim eşimde rahatsızdı,eşim evin altında kaldı zannetti. Döndüm baktım oda çıkmış. Hayatta içeri girmem sağlam olsa da girmem o korku ağır bir korku aşırı bir korku vardı sanki milletin içerisinde bomba attılar"diyerek yaşadıklarını anlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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