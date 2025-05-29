Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Mayıs Bingöl'de nerede deprem oldu?

Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Mayıs Bingöl'de nerede deprem oldu?
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Bingöl'de son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Bingöl'de deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Mayıs Bingöl'de nerede deprem oldu?

Bingöl'de deprem mi oldu ve Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Bingöl'de meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Bingöl'de açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Mayıs Bingöl'de nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 20.14'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 13.56 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Mayıs Bingöl'de nerede deprem oldu?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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