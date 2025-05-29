Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Mayıs Bingöl'de nerede deprem oldu?

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BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 20.14'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 13.56 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.