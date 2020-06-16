Bingöl'de deprem bölgesinde yaşam
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bingöl'de deprem bölgesinde yaşam

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden evleri hasar görenler kurulan çadırlara geçerek, hayatlarını sürdürmeye başladı.

Bingöl'de deprem bölgesinde yaşam
16.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:50

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden evleri hasar görenler kurulan çadırlara geçerek, hayatlarını sürdürmeye başladı. Artçı depremlerin sürdüğü kentte, depremin en çok hasar verdiği Elmalı köyünde, korona virüs önlemleri kapsamında depremzedeler hayatlarına devam ediyor.

Önceki gün saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 1 korucu şehit olurken 33 kişi hastaneye başvurdu ve bunlardan 27'si taburcu edildi. Depremde en çok hasarı ise Yedisu ilçesine bağlı Elmalı Köyü aldı. Köyde evleri hasar gören ve yıkılan vatandaşlar, AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalmaya başladı. Dün yine 5,6 şiddetinde olmak üzere 193 artçının yaşandığı bölgede, vatandaşların tedirginliği ise halen sürüyor. Köyde Kızılay tarafından sıcak yemek ihtiyacını karşılanırken, bazı depremzedeler ise çadırlarının önüne kurdukları kuzineli sobalarda yemeklerini yapıyor. Bulaşıklar yine köy çeşmesinde kadınlar tarafından yıkanıyor, depremden en çok etkilenen çocuklar ise çadırların arasında oyunlar oynayarak vakit geçiriyor. Öte yandan korona virüsle mücadele kapsamında Kızılay tarafından depremzedelere maske dağıtımı yapılıyor.

Depremden dolayı çadırda kaldıklarını belirten vatandaşlardan Ali Kasar, "Artçılar oluyor. Devletimiz yardım ediyor. Çok büyük bir korkumuz var. Çadırda kalsak bile uyuyamıyoruz. O hep aklımızda var" dedi.

Depremde çok korktuğunu dile getiren 10 yaşındaki Ronas Adıbelli ise, "Akşam dışarıdaydık ve gece çadırda yattık. Çok korkmuştum. Akşam babama dedim ki, çok deprem olursa lütfen çadırdan çıkalım dedim. Çadırda olsam bile korkuyorum" diye konuştu.

Her tarafın yıkık olduğunu aktaran Güllü Andağ ise, "Sabah bir daha salladı ve korktuk. Hayat burada zor ve çabalıyoruz. Yiyeceğimiz ve eşyamız yıkık altında kaldık. Sallanınca yataktan fırladık. Bayağı bir korktuk. Bulaşıklarımızı çeşmede yıkıyoruz. Bulaşık deterjanı yoktu devletimiz verdi. Maske de dağıttılar. Yemek veriyorlar. Onlarla geçiniyoruz. Çünkü her şey evde kaldı" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Haber
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı Haber
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Haber
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi Haber
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında
Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı
Bingöl depremi Erzincan'da yayın yapan televizyonun canlı programına yansıdı
Bingöl depremi Erzincan'da yayın yapan televizyonun canlı programına yansıdı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Halife Hafter Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Yasmin Erbil Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Caner Erkin Gökhan Gönül Sergen Yalçın Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Kaza Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: Bingöl'de deprem bölgesinde yaşam - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 13:12:59. #1.15#
title