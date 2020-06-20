Bingöl'de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışması sürüyor
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Bingöl'de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışması sürüyor

Bingöl'de meydana gelen 5.7 şiddetindeki depremin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Bingöl'de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışması sürüyor
20.06.2020 09:32 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:35

Bingöl'de meydana gelen 5.7 şiddetindeki depremin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

14 Haziran'da meydana gelen 5.7'lik Merkez üssü Bingöl Karlıova olan depremle ilgili yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Kent genelinde Valilik koordinesinde AFAD, Kızılay, jandarma ve emniyetle güçleri ile birlikte vatandaşların ihtiyaçları karşılanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan enkaz kaldırma çalışması da sürüyor. Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar, Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde aralıksız devam eden en kaz kaldırma çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Depremden dolayı enkaz kaldırma çalışmalarının köylerinde devam ettiğini belirten Elmalı köyü sakinlerinden Kemal Adıbelli," Sağolsun devlet hep yanımızda. Vali bey, kaymakam bey, ilçe amirlerimiz hep buradalar. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar, hep yanımızdalar. İnşallah enkaz bittikten sonra inşaat yapımına devam edecekler. Çünkü burada birkaç ay sonra kış başlar. Umarım ki devlet bunun üzerinde durur biran evvel insanlarımızı sıcak bir yuvaya ulaştırır "dedi.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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