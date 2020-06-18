Bingöl'de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı
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Bingöl'de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Bingöl'de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı Bingöl'de meydana gelen 5,7 şiddetindeki depremin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

18.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:50

Bingöl'de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı

BİNGÖL - Bingöl'de meydana gelen 5,7 şiddetindeki depremin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde 14 Haziran Pazar günü saat 17.24'te 5,7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yaşanan depremin ardından bölgeye valilik koordinesinde birçok ekip sevk edilirken, depremin 4'üncü gününde en çok hasar köylerden Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Depremin ilk gününden bu yana devlet yetkililerinin bölgede olduğunu aktaran köy muhtarı Metin Küluğ, köylerinde enkaz kaldırma çalışmalarının başladığını aktardı.

Muhtar Küluğ, "Malumunuz üzere bundan birkaç gün önce sarsıcı bir deprem yaşadık. Bu depremden sonra devlet bütün imkanlarıyla köyümüzde seferberlik ilan etmiş durumda. Köyümüze en başta çadır, battaniye, gıda, yatak yardımları yapıldı. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hasar tespit ekibi geldi ve çalışmalarına devam ediyor. Bugün de maliyeden gelen bir ekip var. Yıkılan binaların altında zarar gören eşyaların tespiti yapılacak. Aynı anda köyümüzde enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Devletimiz depremin başından bu yana hep yanı başımızda oldu. Allah kendilerinden razı olsun. Devletçe, milletçe bu zorlu süreci atlatacağımıza olan inancım tamdır" dedi.

Bingöl'de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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