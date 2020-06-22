Bingöl'de dengbejlik kültürünü yaşatarak ot biçiyorlar
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Bingöl'de dengbejlik kültürünü yaşatarak ot biçiyorlar

BİNGÖL'de merkeze bağlı Kuşburnu köyünde yaşayanlar, imece usulüyle tırpanla ot biçip hayvanların kışlık yiyeceğini hazırlıyor.

Bingöl'de dengbejlik kültürünü yaşatarak ot biçiyorlar
22.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:35

BİNGÖL'de merkeze bağlı Kuşburnu köyünde yaşayanlar, imece usulüyle tırpanla ot biçip hayvanların kışlık yiyeceğini hazırlıyor. Sabahın erken saatlerinde araziye çıkan vatandaşlar, ot biçme işlemini dedelerinden öğrendikleri dengbejlik (şarkı söyleyerek) kültürünü sürdürerek gerçekleştiriyor.

Bingöl'de besicilerin, hayvanlarının kışlık ihtiyaçları için ot biçme mesaisi başladı. Merkeze 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kuşburnu köyünde de vatandaşlar imece usulü yardımlaşarak, ot biçmeye başladı. Hem arazinin engebeli olması hem de imkanlarının olmaması nedeniyle geleneksel tarım aleti tırpanla ot biçen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hep beraber kahvaltı yaptıktan sonra ot biçmeye başlıyor. Vatandaşlar, dedelerinden öğrendiği yardımlaşma usulünü, yine dedelerinden öğrendikleri 'dengbejlik' kültürünü yaşatarak sürdürüyor. Sesi güzel olanların, yöresel şarkıları seslendirdiği ot biçme işlemi akşam saatlerine kadar bu şekilde sürüyor.

'DENGBEJLE DAHA İYİ MOTİVE OLUYORUZ'Bursa'da yaşayan ve her yıl annesine yardımcı olmak için ot biçmeye gelen Yasin Görgülü (30), "Ben bu köyde doğdum büyüdüm, Burada işsizlik nedeniyle 2007 yılında Bursa'ya göç etmek zorunda kaldım. Babam vefat ettikten sonra annem yalnız kaldı. Her yıl ilkbaharda buraya gelip köydeki abilerimiz ve kardeşlerimizle birlikte eski imece usulü birbirimize yardım ederek otları biçiyoruz. Otları biçmemine sabah 6'da başlayıp akşam 8 gibi bitiriyoruz. Büyüklerimiz bize 'dengbej' ve yöresel şarkıları okuyarak bizleri daha iyi motive ediyorlar. Bu şekilde otlarımızı biçiyoruz. Biçtikten sonra toplayarak, bağlayıp saklıyoruz" dedi.Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mesut Görgülü de (26), tatil nedeniyle köyde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Covid-19 nedeniyle okullarımız tatil. Buraya sabah 6'da gelip kahvaltımızı yaptıktan sonra akşam ezanına kadar çalışıyoruz. Bu iş bu şekilde yaklaşık 2 hafta devam ediyor. Kimimiz dışarıda çalışıyor. Kimimiz ise okul okuyor. Ot biçme zamanı geldiğinde hepimiz toplanıyoruz. Çünkü bir kişinin yapacağı iş değil. Kim nerede çalışıyorsa elindeki işi bırakıp geliyor. Hayvanı olmayan vatandaşlar otunu satıyor. Hayvanı olanlar ise otlarını biçerek, kış için hayvanlarına saklıyor."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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