Bingöl'de demiryolundaki köprüler, göz kamaştırıyor

20.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:28

Bingöl'ün Genç ile Solhan ilçeleri arasındaki Kalehan ve Kalehan 1 barajları üzerine inşa edilen köprüler, dikkat çekiyor.

Van Gölü Ekspresi ile yük trenlerinin geçtiği güzergahlardaki barajlar üzerine inşa edilen köprülerden geçen tren, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.



Dik İstasyonu ile Oymapınar istasyonları arasında yapılan ve her biri 500 ile 900 metre arasında değişen 3 köprüden geçen tren, fotoğrafçılara görsel şölen sunuyor.

Yüksek ve karlı dağlar arasından geçen Van Gölü Ekspresi, haftanın 2 günü Ankara'dan Tatvan'a, oradan tekrar birer gün arayla aynı güzergahtan dönerek Ankara'ya gidiyor.

Kaynak: AA