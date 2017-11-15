Bingöl'de Deaş Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.



Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 7 şüpheliyi gözaltına aldı.



Gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.T., terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - BİNGÖL