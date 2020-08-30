Bingöl'de dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kaya inişi yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bingöl'de dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kaya inişi yaptı

Bingöl'de dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kaya bloğundan halat inişi gerçekleştirdi.

30.08.2020 10:38 | Son Güncelleme: 30.08.2020 10:44

Bingöl'de dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kaya bloğundan halat inişi gerçekleştirdi.

Bingöl'de Kuzey Yüzü Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, Bingöl-Erzurum kara yolunun 35. kilometresindeki 40 metre yükseklikteki kayalıklardan halat yardımıyla iniş yaptı.

Kulüp Başkanı Ramazan Küçükhazar, gazetecilere yaptığ açıklamada, milli mücadelenin önemine işaret ederek, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamak ve şehitleri anmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Küçükhazar, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık alanda tedbirlere uyarak iniş yapan dağcıların Türk Bayrağı açtığını kaydetti.

Bingöl'de dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kaya inişi yaptı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı 3. Sayfa
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü Ekonomi
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı Yaşam
Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor Ekonomi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım 3. Sayfa
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisinin seyircili oynanması için TFF'ye başvurdu
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisinin seyircili oynanması için TFF'ye başvurdu
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi
Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi
30 Ağustos'un unutulmaz isimlerinden: Atatürk'e verdiği sözü tutamadığı için intihar eden Albay Reşat Bey
30 Ağustos'un unutulmaz isimlerinden: Atatürk'e verdiği sözü tutamadığı için intihar eden Albay Reşat Bey
Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo Marsilya'ya transfer olmak üzere
Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo Marsilya'ya transfer olmak üzere
Zatürre aşısına gösterilen yoğun talepten sonra uzmanlar uyardı: Koronavirüse karşı hiçbir koruyuculuğu yok
Zatürre aşısına gösterilen yoğun talepten sonra uzmanlar uyardı: Koronavirüse karşı hiçbir koruyuculuğu yok
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fatih Dönmez Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Onur Saylak Demet Akalın Mustafa Sandal
Spor Sinan Gümüş Fatih Terim Metin Oktay Rıza Çalımbay Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Savaş Futbolcu Yunanistan Başakşehir
Şu an buradasınız: Bingöl'de dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kaya inişi yaptı - Bingöl
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 10:44:03. #1.14#
title