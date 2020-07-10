Bingöl'de Covid-19 kapsamında bin 676 iş yeri denetlendi Bingöl'de koronavirüs ile mücadele kapsamında bin 676 iş yeri denetlendi.

Bingöl'de koronavirüs ile mücadele kapsamında bin 676 iş yeri denetlendi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, valilik koordinesindeki denetimler aralıksız bir şekilde sürdüğü bildirildi. Bu kapsamda ilgili tüm kurumların katılımıyla ile birlikte kent genelinde güzellikler merkezleri, pazar yerleri, ticari taksiler, şehir içi toplu ulaşım araçları, kahvehane gibi işletmelerden oluşan bin 676 iş yeri denetlendi.

Denetlemelerde alınan kararlara uyulması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca uygulamaların periyodik olarak süreceği kaydedildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA