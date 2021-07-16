Bingöl'de çocuğu bıçakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Bingöl'de çocuğu bıçakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Bingöl'de çocuğu bıçakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'de bıçaklı saldırı sonucu bir çocuğu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bingöl'de bıçaklı saldırı sonucu bir çocuğu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran'da İnönü Mahallesi Maden Sokak'ta Muhammet Ali C'yi (16) bıçakla boynundan yaraladıktan sonra kaçan T.G, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Genç ilçesi uygulama noktasında yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, hayati tehlikesi bulunan Muhammet Ali C'nin Bingöl Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bingöl'de çocuğu bıçakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Bingöl'de çocuğu bıçakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Bingöl'de çocuğu bıçakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Bingöl'de çocuğu bıçakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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