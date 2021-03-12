Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

12.03.2021 23:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:31

Bingöl'de bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Bingöl'de bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

İnanlı Mahallesi'ndeki Pınar Evleri Sitesi'nde bulunan 5 katlı binanın 1. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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