Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
12.03.2021 23:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:31
Bingöl'de bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Bingöl'de bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
İnanlı Mahallesi'ndeki Pınar Evleri Sitesi'nde bulunan 5 katlı binanın 1. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık