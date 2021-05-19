Son dakika haberi! Orman yangınında 9 dönüm alan zarar gördü

Gelen son dakika haberine göre Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangınında 9 dönüm alan zarar gördü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangınında 9 dönüm alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Genç'in Güzeldere köyündeki ormanlık alanda önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yöre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen Genç Belediyesi itfaiye ve Bingöl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri yangına müdahale etti.

5 iş makinası, arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 20 kişilik ekip ve vatandaşların da desteğiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında 9 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş