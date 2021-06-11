Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü
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Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Servi bölgesinde çıkan orman yangını, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Servi bölgesinde çıkan orman yangını, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi bölgesi ormalık alanda, nedeni henüz belirlenemeyen çıktı. Ormanlık alanda duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 iş makinesi, 2 ilk müdahale aracı ve 10 kişilik ekip sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak, büyümeden söndürdü. Yangına bölge sakinleri de kendi imkanlarıyla destek verdi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.


Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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