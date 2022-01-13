Bingöl'de çığ nedeniyle kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma açıldı
AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel
Bingöl'de çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.
BİNGÖL (AA) - Bingöl'de çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.
Karlıova-Yedisu kara yolunun Kaynarpınar köyü mevkisinde çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan yolun açılması için bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları ile yol yeniden ulaşıma açıldı.
AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri
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