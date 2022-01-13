Bingöl'de çığ nedeniyle kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Bingöl'de çığ nedeniyle kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma açıldı

Bingöl'de çığ nedeniyle kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma açıldı
AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Bingöl'de çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Karlıova-Yedisu kara yolunun Kaynarpınar köyü mevkisinde çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan yolun açılması için bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları ile yol yeniden ulaşıma açıldı.

AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri

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