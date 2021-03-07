Çığ, karayolunu kapattı
07.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:27
Bingöl'ün Karlıova ile Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan karayoluna düşen çığ nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Bingöl'ün Karlıova ile Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan karayoluna düşen çığ nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Karlıova-Yedisu karayolu Kaynarpınar köyü mevkisinde bir kamyonetin geçişi sırasında karayoluna düşük seviyede çığ düştü.
Çığ düşmesi sonucu karayolu ulaşıma kapatıldı.
Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz