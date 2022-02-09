Bingöl'de çığ düştü, yol ulaşıma kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de çığ düştü, yol ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Bingöl'de çığ düştü, yol ulaşıma kapandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde çığ düşmesi sonucu grup yolu ulaşıma kapandı, ekipler çalışma başlattı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde çığ düşmesi sonucu grup yolu ulaşıma kapandı, ekipler çalışma başlattı.

Bingöl'ün kırsal alanlarında devam eden yoğun kar yağışı olumsuzları da beraberinde getirdi. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Genç- Yenisu il yolunda çığ düştü, yol ulaşıma kapandı.

Sürücüleri uyaran valilik, Genç-Yenisu il yolunun 33. km'sinde Çığ düşmesi sonucu yolun 13-44 kilometreleri arası araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Çığın düşmesinin ardından Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekiplerince bölgede çalışma başlatıldığı bildirilirken, yolun kısa sürede ulaşıma açılması bekleniyor.

(Sinan Atan-İHA)

Bingöl'de çığ düştü, yol ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Bingöl, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title