Bingöl'de çığ düştü, yol ulaşıma kapandı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bingöl'ün Genç ilçesinde çığ düşmesi sonucu grup yolu ulaşıma kapandı, ekipler çalışma başlattı.
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde çığ düşmesi sonucu grup yolu ulaşıma kapandı, ekipler çalışma başlattı.
Bingöl'ün kırsal alanlarında devam eden yoğun kar yağışı olumsuzları da beraberinde getirdi. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Genç- Yenisu il yolunda çığ düştü, yol ulaşıma kapandı.
Sürücüleri uyaran valilik, Genç-Yenisu il yolunun 33. km'sinde Çığ düşmesi sonucu yolun 13-44 kilometreleri arası araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.
Çığın düşmesinin ardından Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekiplerince bölgede çalışma başlatıldığı bildirilirken, yolun kısa sürede ulaşıma açılması bekleniyor.
(Sinan Atan-İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel