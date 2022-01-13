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Bingöl'de çığ düştü, yol ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasında çığ düşmesi sonucu yol geçici süreliğine ulaşıma kapandı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasında çığ düşmesi sonucu yol geçici süreliğine ulaşıma kapandı.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı ilçelerde ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasındaki Kaynarpınar köyü mevkiine çığ düştü. Çığ düşen yolda bir minibüs mahsur kalırken, karayolları ekiplerinin yolu açmak için çalışma başlattığı bildirildi.

60 KÖY YOLU KAR NEDENİYLE ULAŞIMA KAPALI Öte yandan Bingöl genelinde etkili olan kar nedeniyle 60 köy yolunun ulaşıma kapandığı ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

(Ayhan Turhan-İHA)

Bingöl'de çığ düştü, yol ulaşıma kapandı

Bingöl'de çığ düştü, yol ulaşıma kapandı

Bingöl'de çığ düştü, yol ulaşıma kapandı

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