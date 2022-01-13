Bingöl'de çığ düşmesiyle kapanan yol, 3 saatte ulaşıma açıldı - Haberler
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Bingöl'de çığ düşmesiyle kapanan yol, 3 saatte ulaşıma açıldı

Bingöl'de çığ düşmesiyle kapanan yol, 3 saatte ulaşıma açıldı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Karlıova ile Yedisu ilçelerini bağlayan kara yoluna çığ düştü.

BİNGÖL'ün Karlıova ile Yedisu ilçelerini bağlayan kara yoluna çığ düştü. Ulaşıma kapanan yol, kar kümesinin temizlenmesiyle 3 saat sonra tekrar açıldı.

Karlıova ile Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Kaynarpınar mevkisine, öğle saatlerinde, çığ düştü. Ulaşıma kapanan yolda, çığ düşmesi sırasında geçen olmamasıyla olası facia önlendi. İhbarla bölgeye gelen Karayolları Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, hemen çalışma başlattı. Kar kümesinin temizlenmesiyle yol, 3 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.


Bingöl'de çığ düşmesiyle kapanan yol, 3 saatte ulaşıma açıldı

Bingöl'de çığ düşmesiyle kapanan yol, 3 saatte ulaşıma açıldı

Bingöl'de çığ düşmesiyle kapanan yol, 3 saatte ulaşıma açıldı

Bingöl'de çığ düşmesiyle kapanan yol, 3 saatte ulaşıma açıldı

Bingöl'de çığ düşmesiyle kapanan yol, 3 saatte ulaşıma açıldı

Bingöl'de çığ düşmesiyle kapanan yol, 3 saatte ulaşıma açıldı

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