Bingöl'de çiftçilere yüzde 50 hibe destekli tohum dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bingöl'de çiftçilere yüzde 50 hibe destekli tohum dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bingöl'de çiftçilere yüzde 50 hibe destekli tohum dağıtıldı

Bingöl'de çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum dağıtıldı.

Bingöl'de çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Yem Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Bingöl'deki çiftçilere yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtılmak üzere bin 500 torba silajlık mısır tohumu, 29 ton 830 kilo yonca tohumu ve 4 ton 225 kilo korunga tohumu alındı. Tarım ve Orman İl Müdürlü'nde alınan hibe destekli tohumlar çiftçilere verildi.

Kentin son yıllarda yapılan yatırımlarla rotasını hayvancılık olarak belirlediğini aktaran İl Müdürü Burhan Bahadır, "Bu nedenle ilimizde yem bitkisi üretimi büyük önem arz etmektedir. Bugün dağıtımını gerçekleştirdiğimiz yem bitkisi tohumları ile ilimizin gelişmekte olan hayvancılığının en temel ihtiyacı olan kaliteli kaba yem ihtiyacının önemli bir kısmını üretmeyi hedeflemekteyiz. Son 3 yılda ilimizde yem bitkisi ekiliş alanlarında ciddi bir artış görülmektedir. 2017 yılında ilimizde yem bitkisi ekiliş alanı 7 bin 691 hektar iken bu rakam 2018 yılında 8 bin 284 hektara, 2019 yılında 8 bin 900 hektara, 2020 yılında ise 9 bin 900 hektara yükselmiştir. Burada özellikle şu hususu belirtmek isterim. 2021 yılında sadece müdürlüğümüz tarafından dağıtımı yapılan tohumlar ile ekilen ve ekilecek olan alan bin 388 hektardır. Bunun yanında çiftçilerimizin kendi imkanlarıyla ekimini gerçekleştireceği alan ile birlikte toplam yem bitkisi ekiliş alanımızın 10 bin hektarın üzerine çıkacağını ön görüyoruz. Dağıtımını yaptığımız tohumlar ilimiz hayvancılığının gelişmesinde önemli bir rol oynayacaktır" dedi. - BİNGÖL

Bingöl'de çiftçilere yüzde 50 hibe destekli tohum dağıtıldı
Bingöl'de çiftçilere yüzde 50 hibe destekli tohum dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Özlem Zengin Hayati Yazıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bingöl'de çiftçilere yüzde 50 hibe destekli tohum dağıtıldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 13:05:06. #1.14#
title