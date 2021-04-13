Bingöl'de çiftçilere tohum desteği
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Bingöl'de çiftçilere tohum desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bingöl'de çiftçilere tohum desteği

Bingöl'de çiftçilere yüzde 75 hibeli kuru fasulye ve nohut tohumu dağıtıldı.

Bingöl'de çiftçilere yüzde 75 hibeli kuru fasulye ve nohut tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, "Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında bitkisel üretimi arttırmak, atıl arazileri tarıma kazandırmak amacıyla çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda "Kuru Fasulye ve Nohut Yetiştiriciliğinin Arttırılması" projesi devreye sokularak çiftçilere yüzde 75 hibeli 9 ton 700 kilogram kuru fasulye, 22 ton 600 kilogram nohut tohumu dağıttı.Covid-19 önlemlerinin uygulandığı dağıtım törenine İl Müdürü Burhan Bahadır, ilgililer ve çiftçiler katıldı.

Kentte yemeklik tane baklagiller olarak en fazla yetiştiriciliği yapılan ürünlerin nohut ve kuru fasulye olduğunu belirten İl Müdürü Burhan Bahadır, " Yemeklik tane baklagiller önemli protein kaynağı olmaları sebebiyle özellikle gelişmekte olan ülkeler için ayrıcalıklı yere sahiptirler. Uzun yıllardan beri insan beslenmesinde kullanılmaktadır. Tohumlarında yüksek oranda protein içerdiği, A, B, D vitaminlerince zengin besin kaynağıdır.Kurak ve yarı kurak alanlarda nohut, sulu alanlarda ise fasulyenin ekim nöbetine girmesi, azotun bir kısmının toprağa kazandırması nedeniyle birim alandan elde edilen verimin arttırılması, açısından önemlidir. Dağıtılan sertifikalı tohumluklarla, sertifikalı tohum kullanımı yaygınlaştırılacağı gibi atıl tarım arazilerinde değerlendirilerek baklagil üretiminin artırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla ilimizde 2 bin 600 dekar atıl durumdaki arazi tarıma kazandırılması hedeflenmektedir" dedi. - BİNGÖL

Bingöl'de çiftçilere tohum desteği
Bingöl'de çiftçilere tohum desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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