Bingöl'de çiftçilere hibeli ceviz fidanı
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Bingöl'de çiftçilere hibeli ceviz fidanı

03.10.2020 13:37 | Son Güncelleme: 03.10.2020 13:42
Bingöl'de çiftçilere hibeli ceviz fidanı

Bingöl'de çiftçilere yüzde 65 hibeli aşılı ceviz fidanı dağıtılacağını bildirildi.

Bingöl'de çiftçilere yüzde 65 hibeli aşılı ceviz fidanı dağıtılacağını bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce çiftçilerimize yüzde 65 hibe ile tüplü aşılı ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirilecektir. Fidan almak isteyen çiftçilerimiz 05.10.2020- 09.10.2020 tarihleri arasında il ve ilçe müdürlüklerimize başvurabilirler. Başvuru koşulları ise, Bingöl ili sınırları içerisinde dikimi gerçekleştirmek, fidanın dikileceği arazi hangi ilçe sınırları dahilinde ise o ilçeye başvuru yapabilecek. İl Müdürlüğünde kesinlikle ilçe köylerine fidan verilmeyecektir, bir çiftçi en az 10, en fazla 40 fidan alma hakkına sahip olacaktır. 40 adet fidan üzeri almak isteyen çiftçilerimiz dikimin gerçekleşeceği arazinin tapu fotokopisi ile başvuru yaptıktan sonra arazi kontrol edilerek uygun görülürse kontenjan üstü fidan verilecektir" denildi.

Bingöl merkezde fide almak isteyenlerin Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'ne başvurmaları gerektiği de aktarıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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