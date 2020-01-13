Bingöl'de cezaevi firarisi yakalandı

13.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:48

Bingöl'de ceza evinden firar eden mahkum, polisin çalışmasıyla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Çalışmada 9 Ocak'ta Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği belirlenen S.B, aynı gün yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: AA