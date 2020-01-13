Bingöl'de cezaevi firarisi yakalandı
Haberler » Güncel » Bingöl'de cezaevi firarisi yakalandı - Haber

Bingöl'de cezaevi firarisi yakalandı

Bingöl'de ceza evinden firar eden mahkum, polisin çalışmasıyla yakalandı.

13.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:48
Bingöl'de cezaevi firarisi yakalandı

'de ceza evinden firar eden mahkum, polisin çalışmasıyla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Çalışmada 9 Ocak'ta Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği belirlenen S.B, aynı gün yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler