Bingöl'de çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi
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Bingöl'de çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

19.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:27
Bingöl'de çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında sarp ve yüksek dağlarda yaşamlarını sürdüren çengel boynuzlu dağ keçileri, çiftleşme dönemi olan kasım ve aralık ayında daha alçak kesimlere indikleri için daha fazla görülüyor.

Av turizmi dışında koruma altındaki türler arasında bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri, AA muhabirinin objektifine takıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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