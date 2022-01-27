Çatıdan düşen kar kütlelerinin iş yerlerine zarar vermesi kamerada - Haberler
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Çatıdan düşen kar kütlelerinin iş yerlerine zarar vermesi kamerada

AA, Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Bingöl'de bir binanın çatısında biriken karların düşmesi sonucu alt katta bulunan iş yerleri zarar gördü.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de bir binanın çatısında biriken karların düşmesi sonucu alt katta bulunan iş yerleri zarar gördü.

Kentte etkili olan yağış nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde bir binanın çatısında yoğun kar birikti.

Kar kütlelerinin çatıdan düşmesi sonucu binanın girişindeki 4 iş yerlerinin camekanı hasar gördü.

O anlarda yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çatıdan düşen kar kütlelerinin iş yerlerine zarar vermesi kamerada

Çatıdan düşen kar kütlelerinin iş yerlerine zarar vermesi kamerada

Çatıdan düşen kar kütlelerinin iş yerlerine zarar vermesi kamerada

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl, kar, Güncel, Haber

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