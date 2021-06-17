Bingöl'de çatıda ipe dolanan Kırlangıç'ı itfaiye ekipleri kurtardı

- Bingöl'de çatıda ipe dolanan Kırlangıç'ı itfaiye ekipleri kurtardı Bingöl'de bir köyde çatıda ipe dolanan Kırlangıç'ı itfaiye ekipleri kurtarılarak doğaya salındı.

- Bingöl'de çatıda ipe dolanan Kırlangıç'ı itfaiye ekipleri kurtardı

BİNGÖL - Bingöl'de bir köyde çatıda ipe dolanan Kırlangıç'ı itfaiye ekipleri kurtarılarak doğaya salındı.

Merkeze bağlı Kurudere köyünde bir binanın çatısında ayağına ip dolanan kuşu gören vatandaşlar, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Köye giden ekipler, aracın merdiveniyle yukarı çıkarak kuşu ipten kurtardı. Kurtarılan kuşun kırlangıç olduğu belirlenirken, tekrar doğal ortamına bırakıldığı belirtildi.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kamerasına kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi