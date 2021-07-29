Bingöl'de Çapakçur Vadisi Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bingöl'de Çapakçur Vadisi Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor

Bingöl'de Çapakçur Vadisi Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bingöl'de Çapakçur Vadisi Millet Bahçesi Projesi'nin Eylül ayında ihaleye çıkacağı bildirildi.

Bingöl'de Çapakçur Vadisi Millet Bahçesi Projesi'nin Eylül ayında ihaleye çıkacağı bildirildi.

Bingöl'de Çapakçur Vadisi Millet Bahçesi Projesi'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdare Başkanlığı (TOKİ) tarafından 22 Eylül 2021 tarihinde ihale edileceğini bildirildi.

Türkiye'de 'millet vadisi' niteliğinde ilk projenin Bingöl'de uygulanacağını belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Verdiğimiz çabanın, emeğin karşılığını almak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Ayrıca böylesi niteliğe sahip bir projeyi kentimize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Pek çok alanı içerisinde barındıran projemiz, ilimizin gerdanlığı olma özelliği taşıyan Çapakçur Vadisi'nde görkemli görüntüsüyle yerini alacak. Yoğun yeşiliyle bölgeye uyum sağlayacak ve vadiye yeni bir görüntü kazandıracak" dedi.

Projenin detaylarını paylaşan Başkan Arıkan, "Toplam 33 bin metrekarelik alan üzerinde uygulanacak proje ile şehrin sosyal hayatı ve ekonomisi canlanacak yeni sosyal yaşam alanları inşa edilecek. Projemizde başlıca fuar ve sergi alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, eğlence alanları, kafeteryalar, kütüphane, botanik bahçesi, uygulamalı bitki yetiştiriciliği eğitim alanı, spor tesisleri ile otopark alanları yer alacak. İhale sürecine müteakip tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra yapım işine start verilecek İnşallah" diye konuştu.

Projenin uygulanacağı alanda kamu yararı gözetilerek acil kamulaştırma kararı alındığını kaydeden Başkan Arıkan, "33 bin metrekarelik toplam alana sahip proje alanında 71 parsele ait 130 bin metrekarelik bölge komisyonumuzca yapılacak çalışma sonrası kamulaştırılacak. Kamulaştırma bedeli yaklaşık 20 - 25 milyon TL olacak ve bunun 10 milyon TL'si Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından hibe desteği olarak sunulacak. Kalan miktar ise belediyemiz tarafından karşılanacaktır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz bünyesinde kurulacak komisyon en kısa zamanda çalışmalarına start verecektir. İnşallah sorunsuz bir şekilde bu süreci de atlatmış olacağız" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Bingöl'de Çapakçur Vadisi Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor
Bingöl'de Çapakçur Vadisi Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor
Bingöl'de Çapakçur Vadisi Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor
Bingöl'de Çapakçur Vadisi Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor
Bingöl'de Çapakçur Vadisi Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünya genelinde 4 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 4 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Son dakika haber! Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'lı terörist MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Son dakika haber! Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'lı terörist MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığındaki PKK/KCK üyesi 'Piro Karker' kod adlı Cimşit Demir, MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde...
Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığındaki PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Mesut Özil Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bingöl'de Çapakçur Vadisi Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 14:21:11. #1.14#

title