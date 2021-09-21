Bingöl'de çamurda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
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Bingöl'de çamurda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Güncel

Bingöl'de çamurda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı Bingöl'de çamurda mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Bingöl'de çamurda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

BİNGÖL - Bingöl'de çamurda mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesi Murat Nehri kenarında otlanan bir inek çamura saplandı. İnek sahibi uğraşları sonucu hayvanı kurtarmayı başaramayınca durumu Genç Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla ineği mahsur kaldığı çamurdan kısa sürede kurtararak sahibine teslim etti.

İnek sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Bingöl'de çamurda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Bingöl'de çamurda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Bingöl'de çamurda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Bingöl'de çamurda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bingöl'de çamurda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
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